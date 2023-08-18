В «Ахмате» объяснили отставку Ташуева

«Причины ухода Ташуева? Только результаты и игра, никаких конфликтов у нас не было. Мы сохранили хорошие отношения, на связи. Это жизнь, это спорт. Здесь необходимо ежедневно доказывать: сегодня, завтра. Всё, что было до этого, уже стало историей, мемуарами и воспоминаниями», — цитирует Айдамирова Sport24.