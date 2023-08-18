$93.40-0.34101.48-0.70

Российский футболист перешел в европейский клуб

Игорь Пруцев, отец игрока «Црвены Звезды» Егора Пруцева, сообщил, что его сын на правах аренды будет выступать за словенский «Целе». Слова Игоря Пруцева передает РИА Новости.

Российский футболист Егор Пруцев перешел в словенский "Целе"
© Wikimedia Commons

«Егор ушел в «Целе» за игровой практикой, он хочет больше играть. Были и другие варианты в России и Европе, но решили выбрать словенский клуб. После аренды он вернется в «Црвену Звезду», — сказал Пруцев-старший.

Пруцев перешел в сербскую команду летом прошлого года. Россиянин провел шесть матчей в сезоне-2022/23, не отличившись результативными действиями. До этого он играл за «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Сочи». Сообщалось об интересе к нему швейцарского «Базеля». Контракт Пруцева с «Црвеной Звездой» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €600 тысяч.

В прошлом сезоне «Црвена Звезда» в очередной раз стала чемпионом Сербии. Клуб из Белграда является самой титулованной командой своей страны.

Старший брат Егора выступает за московский «Спартак», куда он перешел зимой прошлого года.

Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости