Российский футболист Егор Пруцев перешел в словенский "Целе"

«Егор ушел в «Целе» за игровой практикой, он хочет больше играть. Были и другие варианты в России и Европе, но решили выбрать словенский клуб. После аренды он вернется в «Црвену Звезду», — сказал Пруцев-старший.

Пруцев перешел в сербскую команду летом прошлого года. Россиянин провел шесть матчей в сезоне-2022/23, не отличившись результативными действиями. До этого он играл за «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Сочи». Сообщалось об интересе к нему швейцарского «Базеля». Контракт Пруцева с «Црвеной Звездой» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €600 тысяч.