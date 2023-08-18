«Карабах» предложил Луневу контракт на два года

Азербайджанский «Карабах» предложил российскому вратарю Андрею Лунёву контракт на два года. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, «Карабах» готов дать футболисту контракт с зарплатой в размере € 200 тыс. в год.

В настоящий момент Лунёв остаётся без клуба после ухода из леверкузенского «Байера». Он отыграл в команде два сезона.

31-летний Лунёв стал игроком «Байера» в 2021 году, перейдя на правах свободного агента из санкт-петербургского «Зенита». В «Байере» за два года голкипер провёл три матча, в которых пропустил четыре мяча. В мае футболист покинул немецкий клуб.