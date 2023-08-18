Ташуев рассказал, что нужно сделать Абаскалю, чтобы увеличить шансы "Спартака"

«У «Спартака» крен в атаку, это смотрибельно и правильно, но баланса с обороной пока нет, «Спартак» пропускает уколы от соперников. Если тренер найдет баланс, шансы побороться за чемпионство — большие», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».