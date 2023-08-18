Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко допустил мысль о возобновлении карьеры. Он сделал акцент на текущем уровне футбола в России и заявил, что иногда жалеет о раннем уходе из профессии.

«Я хорошо себя чувствую: тренируюсь и играю. Нахожусь в приличной форме, хорошо себя нагружаю. Учитывая сегодняшний уровень футбола, конечно, ещё можно было бы где-то поиграть», – приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Он отметил, что не хотел бы ездить в другие города в составе команд, где есть проблемы с финансированием.

Накануне Ещенко сообщил, что завершил карьеру после слов экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Как отметил футболист, Ваноли посчитал, что он понадобится ему в качестве тренера.

Ещенко 39 лет. Сейчас экс-защитник «Спартака» работает руководителем программы развития молодежного футбола в «Кубани».