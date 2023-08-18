Главный тренер «Реал Сосьедада» наотрез отказался говорить о Захаряне

Главный тренер испанского клуба «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль заявил, что в его команде есть достаточно «молодых и хороших» футболистов, отказавшись отвечать на вопрос о возможном трансфере 20-летнего россиянина Арсена Захаряна. Слова Альгуасиля передает газета Marca.

«В «Сосьедад» может перейти хороший молодой игрок Захарян? У меня уже есть здесь хорошие и молодые футболисты — Урко Гонсалес (20-летний защитник), Мартин Субименди (24-летний хавбек), Хон Андер Оласагасти (23-летний полузащитник), Микель Мерино (27-летний полузащитник), Пабло Марин (20-летний хавбек), Роберт Наварро (21-летний хавбек), Браис Мендес (23-летний полузащитник)», — заявил Альгуасиль.

В 1-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» не смог победить «Жирону». Команды сыграли вничью со счетом 1:1.