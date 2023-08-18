Кокорин вошел в заявку "Фиорентины" на матч с "Дженоа"

Футбольный клуб «Фиорентина» в социальных сетях опубликовал заявку на матч первого тура итальянской Серии А против «Дженоа».

Российский нападающий Александр Кокорин попал в список 26 игроков, которые будут готовиться в матчу. Встреча состоится 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».