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Кокорин вошел в заявку «Фиорентины» на матч первого тура чемпионата Италии

Футбольный клуб «Фиорентина» в социальных сетях опубликовал заявку на матч первого тура итальянской Серии А против «Дженоа».

Кокорин вошел в заявку "Фиорентины" на матч с "Дженоа"
© Twitter

Российский нападающий Александр Кокорин попал в список 26 игроков, которые будут готовиться в матчу. Встреча состоится 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Прошлым летом «Фиорентина» отдала россиянина кипрскому «Арису» в аренду сроком на один год. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали. Портал Transfermarkt оценивает Кокорина в €1 млн.

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