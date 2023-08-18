«Краснодар» усилился футболистом из чемпионата Португалии

Бразильский защитник Витор Тормена де Фариаш перешел из португальской «Браги» в российский футбольный клуб «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Контракт заключен до 2027 года. Сумма перехода не разглашается. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего игрока составляет €5 млн.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Тормена принял участие в 27 матчах, в которых ему удалось отметиться одним голом. Ранее он выступал за «Жил Висенте» и «Портимоненсе», а также за бразильские «Сан-Паулу» и «Новоризонтино». Тормена является обладателем Кубка Португалии и Кубка португальской лиги.