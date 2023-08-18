Спаллетти возглавил сборную Италии по футболу
Лучано Спаллетти назначен на пост главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола.
О сроках контракта со Спаллетти не сообщается. 13 августа стало известно, что Роберто Манчини был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Италии, он возглавлял национальную команду с 2018 года.
Спаллетти 64 года, с 2021 по 2023 год он возглавлял "Наполи", с которым в сезоне-2022/23 стал чемпионом Италии.