Гарри Кейн забил в первом матче за «Баварию» в Бундеслиге
В эти минуты на «Везерштадионе» в Бремене проходит матч первого тура немецкой Бундеслиги между «Вердером» и «Баварией». К середине второго тайма гости ведут в два мяча.
Автором первого гола стал Лерой Зане, которому ассистировал Гарри Кейн. На 74-й минуте отличился сам английский новичок «Баварии». Рванул по левому флангу Коман и выдал отличный пас в штрафную на ход Кейну. Удар получился не выдающимся у Гарри, но небольшой рикошет от пятки пытавшегося сыграть на перехвате Пипера помог форварду гостей открыть счёт своим голам за мюнхенский клуб.
Кейн всю карьеру провёл на родине. Он выступал за «Лейтон Ориент», «Миллуолд», «Норвич», «Лестер Сити». Играя за «Тоттенхэм» с 2011 года, Гарри не завоевал ни одного трофея.