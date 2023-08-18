Кейн забил в первом матче за «Баварию» в Бундеслиге

В эти минуты на «Везерштадионе» в Бремене проходит матч первого тура немецкой Бундеслиги между «Вердером» и «Баварией». К середине второго тайма гости ведут в два мяча.

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Автором первого гола стал Лерой Зане, которому ассистировал Гарри Кейн. На 74-й минуте отличился сам английский новичок «Баварии». Рванул по левому флангу Коман и выдал отличный пас в штрафную на ход Кейну. Удар получился не выдающимся у Гарри, но небольшой рикошет от пятки пытавшегося сыграть на перехвате Пипера помог форварду гостей открыть счёт своим голам за мюнхенский клуб.