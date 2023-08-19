«Севилья» нашла замену Яссину Боно

Испанская «Севилья» в ближайшие часы объявит о подписании контракта с 32-летним вратарём сборной Норвегии Эрьяном Нюландом, сообщает Foot Mercato.

Нюланд находится в статусе свободного агента после того, как покинул «РБ Лейпциг» этим летом. В прошлом сезоне голкипер провёл всего два матча в Бундеслиге, что не мешает ему быть игроком основного состава норвежской национальной команды (46 матчей).

Нюланд, если контракт действительно будет подписан, в «Севилье» должен заменить марокканца Яссина Боно, который накануне перешёл в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» за € 21 млн. Стороны подписали трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года).