Анчелотти рассказал о выборе между Кепой и Луниным

«Кепа очень хорошо адаптируется, но поскольку его адаптация всё еще продолжается, пока мы продолжим работу с Луниным, очень хорошо сыгравшим с «Атлетиком».



Что будет в следующих матчах – посмотрим. Мы знали Кепу, он показывает свои качества. Я не знаю, буду ли ротировать Лунина и Кепу. Правда в том, что Кепа уже имеет очень высокий уровень. Он молод, но в то же время очень опытен.



А Лунину не хватает чуть-чуть опыта, что вполне нормально для молодого игрока. Я не думаю, что у нас будет ротация, когда мы будем играть каждые три дня», – приводит слова Анчелотти The Athletic.