Захарян подпишет контракт с "Реал Сосьедадом" на шесть лет

В своей статье под заголовком «Захарян уже в Сан-Себастьяне» Лопес подчеркнул, что «с опозданием на три дня уроженец Самары 2003 года рождения — Арсен Захарян — прибыл наконец в Испанию, чтобы подписать контракт с «Реал Сосьедадом» до 2029 года, то есть на шесть сезонов».