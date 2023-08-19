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Mundo Deportivo: Захарян подпишет контракт с "Реал Сосьедадом" на шесть лет

Журналист испанской газеты Mundo Deportivo Анхель Лопес сообщил, что 20-летний российский полузащитник Арсен Захарян подпишет шестилетний контракт с клубом Примеры «Реал Сосьедадом».

Захарян подпишет контракт с "Реал Сосьедадом" на шесть лет
© РИА Новости

В своей статье под заголовком «Захарян уже в Сан-Себастьяне» Лопес подчеркнул, что «с опозданием на три дня уроженец Самары 2003 года рождения — Арсен Захарян — прибыл наконец в Испанию, чтобы подписать контракт с «Реал Сосьедадом» до 2029 года, то есть на шесть сезонов».

Журналист Mundo Deportivo отметил, что Захарян прилетел в Сан-Себастьян в сопровождении своих агентов и был встречен спортивным директором «Реал Сосьедада» Роберто Олабе и его правой рукой Эриком Бретосом.

«В эту субботу, 19 августа, Захарян пройдет все медицинские проверки, после чего поставит подпись под контрактом с «Сосьедадом», — уточнил журналист.

Ранее стало известно, что Нобель Арустамян прилетел в Испанию с Захаряном и ведет переговоры с «Сосьедадом».

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