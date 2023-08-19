Стало известно о планах «Фиорентины» по трансферу Кокорина

Стало известно о планах «Фиорентины» по трансферу российского нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, в команде не рассчитывают на форварда в сезоне-2023/2024. Футболиста включили в предварительную заявку на матч с «Дженоа» в первом туре серии А, однако «Фиорентина» все же хочет организовать переход игрока до закрытия летнего трансферного окна.

17 июля Кокорин поучаствовал в матче «Фиорентины» впервые за 15 месяцев. Нападающий вышел на поле в товарищеской встрече основной команды «фиалок» против молодежной и отметился голевым пасом.