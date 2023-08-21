В ПСЖ полностью уверены в ближайшем будущем Мбаппе

В руководстве французского «ПСЖ» полностью уверены, что нападающий команды Килиан Мбаппе останется в клубе. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

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По информации источника, такие настроения у боссов «ПСЖ» появились после разговора Мбаппе с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Парижане не ожидают, что мадридский «Реал» сделает предложение по переходу нападающего в ближайшие две недели до закрытия трансферного окна.