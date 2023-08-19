Защитник «Зенита» получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба российской команды в Telegram-канале.

Для футболиста этот вызов в олимпийскую команду стал первым в карьере. В 2023 году в составе сборной Бразилии до 20 лет Ренан выиграл чемпионат Южной Америки. Во взрослую команду он получил вызов весной 2023 года, однако на поле не вышел.

Ренан перешел в «Зенит» зимой 2023 года. В составе команды в новом сезоне он провел пять матчей и не отметился результативными действиями. Футболист стал одним из антигероев матча третьего круга Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо»: Ренан совершил две ошибки, в результате которых «Динамо» забило два мяча и в итоге выиграло со счетом 3:2.

Олимпийская сборная Бразилии проведет два товарищеских матча в сентябре. В обеих встречах бразильцы сыграют со сборной Марокко U-23. Матчи пройдут в африканской стране 7 и 11 сентября.

Эти матчи — первый этап подготовки Олимпийской сборной Бразилии к Панамериканским Играм-2023, которые пройдут в Чили с 20 октября по 5 ноября этого года и Предолимпийскому турниру в Венесуэле, запланированному на январь 2024 года.