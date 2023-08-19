У Мбаппе возник конфликт с президентом ПСЖ

Между нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе и президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи возник конфликт, пишет Onze Mondial.

По данным портала, 8 августа форвард провел переговоры с Аль-Хелайфи. Функционер в беседе предупредил, что футболист в дальнейшем не будет играть за команду.

«Ты станешь единственным президентом [клуба], при котором я не играю», - ответил на резкие слова Аль-Хелайфи Мбаппе.

Портал не привел данные о причинах размолвки игрока с руководством клуба.