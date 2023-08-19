УЕФА оценил вероятность выступления саудовских клубов в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не рассматривает возможность приглашения клуба из Саудовской Аравии для участия в Лиге чемпионов в сезоне 2024/25, сообщает Foot Mercato.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство Федерации футбола Саудовской Аравии может обратиться в УЕФА с просьбой о предоставлении специального приглашения для участия местного клуба в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

По информации издания, в УЕФА к этой информации отнеслись неоднозначно. Несколько руководителей заявили, что «никаких обсуждений по этому поводу не было», поскольку включение саудовской команды может испортить отношения с Азиатской конфедерацией футбола. Кроме того, такая идея не нравится и президенту УЕФА Александеру Чеферину.