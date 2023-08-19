Испанские СМИ заявили о деградации чемпионата России, откуда пришел Захарян

Журналист испанской газеты Mundo Deportivo Анхель Лопес заявил, что «Реал Сосьедад» сумел сэкономить на трансфере 20-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна благодаря тому, что чемпионат России «деградировал».

В своей статье под заголовком «Захарян уже в Сан-Себастьяне» Лопес подчеркнул: «Поскольку «Реал Сосьедад» совершает трансфер из такого деградировавшего чемпионата, как российский, эта сделка станет наименее затратной для испанского клуба».

При этом журналист Mundo Deportivo указал, что «Реал Сосьедад» опередил в борьбе за Захаряна такие клубы, как «Челси», «Аякс» и «Страсбург».

«Желание футболиста приехать сюда (возможно, по совету Валерия Карпина), стало решающим», — написал Лопес.

Валерий Карпин провел за «Реал Сосьедад» около 200 матчей и помог команде занять второе место в Ла Лиге и отобраться в Лигу чемпионов.

В 2021 году в качестве главного тренера сборной России Карпин выпустил Захаряна на поле в матче отбора на чемпионат мира — 2022 против Хорватии. Полузащитнику было на тот момент 18 лет.