Футболисты "Динамо" победили ЦСКА в матче чемпионата России

Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 2:1 победил столичный ЦСКА в домашнем матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Муми Нгамалё (34-я минута) и Федор Смолов (82, с пенальти). У ЦСКА гол забил Антон Заболотный (6).