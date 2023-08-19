Личка заявил, что футболисты "Динамо" понимают его философию игры

"Не всегда все идет хорошо, но я рад, что игроки понимают мою философию и что мы развернули игру, - отметил Личка. - В первом тайме мы играли не так уверенно, особенно в атаке. Не все готовы играть при такой жаре, а 28 градусов для Москвы - это жара. Игра могла закончиться со счетом 3:3, у обеих команд были моменты".