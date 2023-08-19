Федотов анонсировал появление в ЦСКА нового игрока группы атаки

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после поражения своей команды в матче пятого тура РПЛ против «Динамо» (1:2) заявил о скором появлении в составе нового игрока группы атаки.

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«Необходимо доукомплектовать состав квалифицированными футболистами, благодаря которым мы не будем терять в качестве. Возможно, в понедельник появится новый футболист в группе атаки Нам нужны практически на каждую позицию – центральные защитники, латерали…», — передает слова Федотова корреспондент «Спорт День за Днем» Артем МАРКОВ.

По сообщению СМИ, ЦСКА пополнит чилийский нападающий «Леона» Виктор Давила.

Сегодня, 19 августа, ЦСКА потерпел поражение в матче против «Динамо» в гостях со счетом 1:2. Голом в составе армейцев отметился Антон Заболотный. За «Динамо» мячи забили Муми Нгамале и Федор Смолов (с пенальти).

В следующем матче чемпионата России ЦСКА сыграет на выезде с «Оренбургом». Игра состоится 25 августа. Начало встречи — 17:30 по московскому времени.