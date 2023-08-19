Экс-спортдир "Динамо" Орещук: уход Захаряна оказался незаметным для клуба

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук после победы московского клуба над ЦСКА (2:1) в матче пятого тура чемпионата России заявил, что уход Арсена Захаряна оказался незаметным для бело-голубых. Его слова передает РИА Новости.

«Уход Захаряна оказался абсолютно незаметен. Последние две игры без него — две победы. Команда побеждает, играет через не могу, достает силы, когда это надо. Это большая заслуга тренерского штаба. Футболисты очень хорошо готовы физически», — сказал Орещук.

20-летний уроженец Самары с 2017 по 2020 год играл в молодежной команде «Динамо», после чего был переведен в основную команду и провел три сезона на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее Захаряном интересовались английский «Челси», а также нидерландские «Аякс» и «Фейеноорд».

По информации испанской газеты Marca, «Сосьедад» заплатит «Динамо» за российского футболиста €12 млн, а также бонусы, включая процент от возможной будущей продажи.