Экс-футболист Мостовой назвал причину поражения ЦСКА

"На старте сезона я сразу увидел, что у ЦСКА есть проблемы со скамейкой и это физически видно. Ошибка грубейшая Набабкина. От усталости? Конечно! Ему ведь не 25 лет и никогда не был сильным игроком. Я говорил, что ничья возможна, но мяч в руку Заболотному попал на последних минутах. А так, игра была ничейная", — сказал Мостовой.