Экс-футболист Мостовой назвал причину поражения ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой, говоря о поражении московского ЦСКА столичному "Динамо" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), объяснил результат проблемами с составом у армейского клуба. Его слова приводит Vprognoze.ru.
Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена", завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1.
"На старте сезона я сразу увидел, что у ЦСКА есть проблемы со скамейкой и это физически видно. Ошибка грубейшая Набабкина. От усталости? Конечно! Ему ведь не 25 лет и никогда не был сильным игроком. Я говорил, что ничья возможна, но мяч в руку Заболотному попал на последних минутах. А так, игра была ничейная", — сказал Мостовой.
Таким образом, "Динамо" набрало 10 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА остался на четвертой позиции, имея в активе девять баллов. Лидером РПЛ является "Краснодар", который выиграл все четыре матча на старте сезоне и заработал 12 очков. Вторую строчку занимает "Урал" (10).