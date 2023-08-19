В «Локомотиве» рассказали, когда Дзюба может вернуться на поле
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что форвард Артем Дзюба может вернуться на поле к встрече шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Его слова передает «Матч ТВ».
«Что касается Дзюбы, то никаких изменений в плане его восстановления нет. Он спокойно готовится в Москве. Мы рассчитываем на него в матче с «Сочи» через неделю. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Ульянов.
Встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом» проходит в эти минуты на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Дзюба пропускал предыдущие матчи из-за повреждения. Также КДК РФС наложил на него двухматчевую условную дисквалификацию на две ближайших игры из-за скандала с журналистом.
Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год.