Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо»

Российский полузащитник Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с игроком подписан до окончания сезона-2028/2029.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатит за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы. Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.