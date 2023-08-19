"Краснодар" прервал серию из четырех побед подряд в РПЛ

Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:1 сыграл вничью с московским "Локомотивом" в домашнем матче пятого тура - Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев забитым мячом отметился Ильзат Ахметов (47-я минута). У "Локомотива" гол забил Антон Миранчук (90+7). На 22-й минуте полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян не сумел реализовать пенальти.

Команды сыграли вничью впервые за девять матчей. В последний раз "Краснодар" и "Локомотив" не смогли выявить победителя 10 ноября 2019 года, тогда матч в Москве также завершился со счетом 1:1. После этого команды одержали по четыре победы.

"Краснодар" впервые не смог победить в нынешнем сезоне РПЛ. Краснодарский клуб набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу, обойдя в ней екатеринбургский "Урал" по дополнительным показателям. Клуб из Екатеринбурга ранее в субботу победил на выезде калининградскую "Балтику" (1:0). "Локомотив" располагается на девятой позиции с 6 очками.