Захарян прокомментировал свой переход в "Сосьедад"

Захарян: как поступило предложение от «Сосьедада», я сразу попросил «Динамо» отпустить меня
Российский полузащитник Арсен Захарян в интервью YouTube-каналу «Реал Сосьедада» прокомментировал свой переход в испанский клуб.
«Как поступило предложение от «Реал Сосьедад», я, много не думая, попросил, чтобы меня отпустили именно сюда. Мне нравится испанский футбол, та же «Барселона» Гвардиолы. Изначально надо адаптироваться в команде, чтобы это случилось как можно быстрее, закрепиться в стартовом составе и помогать команде своей игрой», — сказал Захарян.
Захарян подписал пятилетний контракт с «Сосьедадом».
20-летний уроженец Самары с 2017 по 2020 год играл в молодежной команде «Динамо», после чего был переведен в основную команду и провел три сезона на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее Захаряном интересовались английский «Челси», а также нидерландские «Аякс» и «Фейеноорд».
По информации испанской газеты Marca, «Сосьедад» заплатит «Динамо» за российского футболиста €12 млн, а также бонусы, включая процент от возможной будущей продажи.
Захарян не был включен в заявку московского клуба на матч четвертого тура Российской премьер-лиги с «Балтикой», который состоялся 13 августа. Главный тренер клуба Марцел Личка тогда заявил, что Захаряна можно назвать игроком испанской команды.