Захарян прокомментировал свой переход в "Сосьедад"

«Как поступило предложение от «Реал Сосьедад», я, много не думая, попросил, чтобы меня отпустили именно сюда. Мне нравится испанский футбол, та же «Барселона» Гвардиолы. Изначально надо адаптироваться в команде, чтобы это случилось как можно быстрее, закрепиться в стартовом составе и помогать команде своей игрой», — сказал Захарян.