"ПСЖ" сыграл вничью с "Тулузой" во втором туре чемпионата Франции

Счет в матче открыл нападающий парижан Килиан Мбаппе: он не был включен в стартовый состав, вышел на замену на 51-й минуте, а на 62-й минуте встречи реализовал пенальти. На 87-й минуте Закария Абухляль, сравнял счет в поединке, реализовав 11-метровый удар. "ПСЖ" играет вничью второй раз подряд на старте сезона и с двумя очками идет восьмым в турнирной таблице Лиги 1. У "Тулузы" четыре очка и третья позиция. Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает в 2024 году. Форвард изначально отказался от продления соглашения до 2025 года согласно пункту в контракте, что привело к его конфликту с руководством парижской команды. 21 июля руководство "ПСЖ" исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии.