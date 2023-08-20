«Реал Сосьедад» обратился к Захаряну на русском языке

Руководство испанского клуба «Реал Сосьедад» в Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратилось к полузащитнику сборной России Арсену Захаряну на русском языке.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет до окончания сезона-2028/29.

До этого спортсмен выступал за московское «Динамо» три года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей за москвичей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро.