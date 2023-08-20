Медведева поделилась эмоциями после победы "Динамо" над ЦСКА

Фигуристка Медведева: ребята из "Динамо" разрывают текущий сезон
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем Telegram-канале поделилась эмоциями после победы московского "Динамо" над столичным ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и и предположила, что дальше игроки одолеют "Спартак". Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена", завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1. Игра началась в 15:00 мск, в этом время в столице столбики термометров показывали до 28° С.
"Ребята, ну что, соскучились? Я вернулась-то, чтобы сказать, что наши ребята из "Динамо" просто разрывают текущий сезон. Слушайте, как круто: и "Зенит" (обыграли), и ЦСКА. Кто следующий? "Спартак"?" — заявила Медведева.
Таким образом, "Динамо" набрало 10 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА остался на четвертой позиции, имея в активе девять баллов. Лидером РПЛ является "Краснодар", который выиграл все четыре матча на старте сезона и заработал 12 очков. Вторую строчку занимает "Урал" (10). В шестом туре чемпионата страны "Динамо" на выезде сыграет с казанским "Рубином", а дальше встретится со "Спартаком" в рамках третьего тура группового этапа Кубка России.