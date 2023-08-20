Медведева поделилась эмоциями после победы "Динамо" над ЦСКА

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в своем Telegram-канале поделилась эмоциями после победы московского "Динамо" над столичным ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и и предположила, что дальше игроки одолеют "Спартак". Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена", завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1. Игра началась в 15:00 мск, в этом время в столице столбики термометров показывали до 28° С.