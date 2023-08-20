Месси стал самым титулованным футболистом мира

Клуб «Интер Майами» победил «Нэшвилл» в серии пенальти в финальном матче Leagues Cup, сообщает РИА Новости.

Основное время встречи закончилось со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Фафа Пико (57-я минута), у гостей мяч забил Лионель Месси (23). В серии пенальти со счетом 10:9 победу одержал «Интер Майами», Месси реализовал свою попытку. Победу клубу из Майами принес сейв вратаря Дрейка Каллендера.

Месси стал первым в гонке бомбардиров турнира. Кроме того, он признан лучшим игроком. «Интер Майами» впервые стал победителем Leagues Cup, взяв свой первый трофей в истории. Для Месси данный титул стал 44-м в карьере. Спортсмен опередил бывшего одноклубника по «Барселоне» Дани Алвеса, который выиграл 43 трофея.