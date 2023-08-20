УЕФА запретил фанатам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи команды в еврокубках до конца сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил болельщикам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи команды в турнирах под эгидой УЕФА до окончания сезона 2023/24, сообщается на сайте организации.
В преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим АЕКом и «Динамо» произошла массовая драка, в ходе которой погиб 29 летний фанат греческого клуба Михалис Кацурис из за ножевого ранения. Игра, запланированная на 8 августа в Афинах, была перенесена на 19 августа.
— По результатам проведенной УЕФА оценки все матчи с участием болельщиков «Динамо» относятся к категории высокого риска. К сожалению, это было подтверждено чрезвычайной серьезностью инцидентов, связанных с присутствием в Афинах болельщиков команды, несмотря на решение не предоставлять им билеты на данную встречу.
«Динамо» совместно с соответствующими политическими органами, органами общественной безопасности и футбольными властями Хорватии предложено разработать и реализовать стратегию по искоренению связанного с футболом насилия. УЕФА ожидает в ближайшее время получить от клуба отчет с подробным описанием плана действий, разработанного для решения этой серьезной проблемы.
Команды, приезжающие в Хорватию, могут продолжать получать билеты в полном объеме, а «Динамо» и государственные органы должны принять необходимые меры для обеспечения безопасности приезжающих болельщиков, — говорится в заявлении.
В раунде плей офф квалификации Лиги Европы «Динамо» сыграет с пражской «Спартой».