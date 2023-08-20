УЕФА запретил фанатам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи команды в еврокубках

— По результатам проведенной УЕФА оценки все матчи с участием болельщиков «Динамо» относятся к категории высокого риска. К сожалению, это было подтверждено чрезвычайной серьезностью инцидентов, связанных с присутствием в Афинах болельщиков команды, несмотря на решение не предоставлять им билеты на данную встречу.



«Динамо» совместно с соответствующими политическими органами, органами общественной безопасности и футбольными властями Хорватии предложено разработать и реализовать стратегию по искоренению связанного с футболом насилия. УЕФА ожидает в ближайшее время получить от клуба отчет с подробным описанием плана действий, разработанного для решения этой серьезной проблемы.



Команды, приезжающие в Хорватию, могут продолжать получать билеты в полном объеме, а «Динамо» и государственные органы должны принять необходимые меры для обеспечения безопасности приезжающих болельщиков, — говорится в заявлении.