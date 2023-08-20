Месси прокомментировал первый трофей в истории «Интер Майами»

«Очень рад получить первый титул в истории «Интер Майами». Упорный труд и целеустремленность каждого из нас сделали это возможным. Надеюсь, это только начало… Вперёд, «Интер», — написал Месси на своей странице в соцсетях.

Лионель Месси в финале турнира отметился голом, а также реализовал 11-метровый удар в серии пенальти. Для него этот трофей стал 44-м в карьере, что является мировым рекордом. По этому показателю он вышел на первое место, обойдя бразильца Дани Алвеса. «Интера» же выиграл первый трофей в своей истории.