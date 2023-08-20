Неймар не примет участия в ближайших матчах «Аль‑Хиляля» из‑за травмы
Главный тренер саудовского «Аль Хиляля» Жорже Жезуш заявил, что бразильский форвард Неймар не примет участия в ближайших матчах команды из за травмы.
Во вторник «Аль Хиляль» объявил о переходе Неймара, стороны заключили контракт до 2025 года. По информации СМИ, саудовский клуб заплатил «Пари Сен Жермен» за футболиста 100 миллионов евро.
— Неймар может многое сделать для команды. Он один из лучших игроков мира, я в этом не сомневаюсь, но он приехал с небольшой травмой. Пока Неймар не может тренироваться. Не знаю, когда он будет достаточно здоров, чтобы играть.
Не понимаю, почему игрок, который травмирован, вызван в сборную Бразилии. Он не может даже тренироваться, не говоря уже о том, чтобы играть. Не вижу никаких оснований для того, чтобы Неймар ехал в Бразилию — приводит слова Жезуша Globo.
Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее 31 летний бразилец защищал цвета «Барселоны» и «Сантоса».