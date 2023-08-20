Неймар не примет участия в ближайших матчах «Аль‑Хиляля» из‑за травмы

— Неймар может многое сделать для команды. Он один из лучших игроков мира, я в этом не сомневаюсь, но он приехал с небольшой травмой. Пока Неймар не может тренироваться. Не знаю, когда он будет достаточно здоров, чтобы играть.



Не понимаю, почему игрок, который травмирован, вызван в сборную Бразилии. Он не может даже тренироваться, не говоря уже о том, чтобы играть. Не вижу никаких оснований для того, чтобы Неймар ехал в Бразилию — приводит слова Жезуша Globo.