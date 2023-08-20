Полиция провела обыск автобусов болельщиков «Зенита», где находились дети

Полиция обыскала 7 автобусов с болельщиками «Зенита», приехавшими в Москву на матч со «Спартаком». В числе болельщиков есть дети, сообщает «Спорт-Экспресс».

Около 400 болельщиков «Зенита» прибыли в Москву на сегодняшний матч чемпионата России со «Спартаком». Это организованные группы, выезд которых был заранее согласован как с красно-белыми, так и с РПЛ.

Всего приехало семь автобусов. Их проверяли на каждом посту ДПС на трассе. Сейчас идет тщательная проверка на подъезде к стадиону.

Полиция сверяет списки болельщиков, также проверяется техническое состояние автобусов вплоть до замера давления в шинах. На месте находятся представители технадзора.

«В данный момент после нескольких часов ожидания и проверок документов болельщики вынуждены покинуть автобусы, среди них есть дети в сопровождении родителей», - отмечает издание.