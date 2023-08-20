В РФС рассказали о сопернике сборной России в сентябре

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о договоренности о проведении товарищеского матча с Катаром. Его слова передает Sport24.

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«Вы знаете, что мы ведем переговоры с Катаром, но официально объявим после того, как все документы будут подписаны. Документы подготовлены, устно мы все уже согласовали. Но самих подписей пока нет.

Мы бы хотели провести два матча. Сейчас мы продолжаем поиски второго соперника. В ближайшие две недели мы должны определиться с соперником», — сказал Дюков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.