Орлов раскритиковал «Спартак»: «Абаскаль называет судейство позорным… У них в 5 турах 10 пропущенных – показатель «Факела»! В защите провалы. Много хаоса»
Геннадий Орлов раскритиковал «Спартак» и Гильермо Абаскаля за поражение от «Зенита» (1:3).
«Зенит» провел матч с преимуществом. Да, после пенальти, реализованного Соболевым, «Спартак» имел подходы, мог создать гостям еще проблемы. Но в целом результат, конечно, закономерен. Питерцы были просто сильнее.
Всех удивил Абаскаль. Имею в виду его слова на пресс-конференции. Он почему-то посчитал, что желтая карточка Игнатову на 9-й минуте сломала игру его команде. Мол, мы вышли играть агрессивно, а тут такое… Стоп, а что такое «агрессивно» в его понимании? Грубо, с нарушением правил? Ведь Игнатов, по сути, нарывался на предупреждение. До вердикта Карасева он уже дважды сфолил! Арбитр его предупредил, что надо бы играть аккуратнее, минимизировать грубость. Спартаковец продолжил в том же духе… Так какие могут быть вопросы к судье? Он действовал по букве закона. Красно-белым надо покопаться в себе.
А когда Абаскаль называет судейство позорным… Ребята, давайте все-таки о другом говорить. Сегодня «Спартак» в 5 турах пропустил 10 мячей. Это показатель «Факела»! Как такое возможно? Если ты претендуешь на высокие места, как ты можешь играть в обороне на уровне команды, которая сейчас борется за выживание? Ошибки в защите никуда не делись. Да даже не ошибки, а провалы. Да-да, именно провалы! «Зенит», конечно, воспользовался такими подарками москвичей, как, кстати, и «Урал» в прошлом туре.
«Спартак» не умеет обороняться всей командой. Соболев и Промес порой не успевали возвращаться назад. Чего не скажешь о полузащитниках «Зенита». Гости эффективно выходили из-под прессинга и сразу же развивали свои атаки. Это называется организация игры. Вот этого у команды Абаскаля я и не увидел.
Много хаоса. Тренеру надо думать об этом, а не валить все на несправедливое решение Карасева. Есть правила футбола. Арбитр им следовал. Или Абаскаль считает, что Карасев должен был простить Игнатова и в третий раз? Странно…» – поделился мыслями известный футбольный комментатор.
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Орлов раскритиковал «Спартак»: «Абаскаль называет судейство позорным… У них в 5 турах 10 пропущенных – показатель «Факела»! В защите провалы. Много хаоса»
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