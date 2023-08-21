Захарян объяснил, почему выбрал «Реал Сосьедад»

«Почему выбрал «Реал Сосьедад»? Они захотели совершить мой трансфер, а я хотел в Ла Лигу. Поэтому сразу согласился. Хорошая база, суперинфраструктура, мне все нравится, суперкоманда, хороший тренер. Мне все нравится. Сейчас еще ознакомлюсь с городом, и вообще все отлично будет», — сказал Захарян.