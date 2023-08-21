Захарян объяснил, почему выбрал «Реал Сосьедад»

Новичок футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в программе «Ла Ла Лига» объяснил, почему выбрал испанскую команду.
«Почему выбрал «Реал Сосьедад»? Они захотели совершить мой трансфер, а я хотел в Ла Лигу. Поэтому сразу согласился. Хорошая база, суперинфраструктура, мне все нравится, суперкоманда, хороший тренер. Мне все нравится. Сейчас еще ознакомлюсь с городом, и вообще все отлично будет», — сказал Захарян.
Захарян прилетел в Сан-Себастьян, чтобы подписать контракт с местным клубом «Реал Сосьедад», 18 августа. 19-го числа пресс-служба «Реал Сосьедада» объявила о подписании контракта с Захаряном. Соглашение рассчитано на пять лет.
20-летний уроженец Самары с 2017 по 2020 год играл в молодежной команде «Динамо», после чего был переведен в основную команду и провел три сезона на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее Захаряном интересовались английский «Челси», а также нидерландские «Аякс» и «Фейеноорд».