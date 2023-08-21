Мостовой заявил, что игрок "Зенита" Вендел решил всю игру со "Спартаком"
Бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой выделил бразильского игрока петербургского "Зенита" Вендела, отметив его вклад в победу петербуржцев над красно-белыми в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит "Евро-Футбол.Ру".
"У "Спартака" тоже есть игроки хорошего уровня, но они не сыграли. А перед Венделом я просто снимаю шляпу. Человек несколько месяцев непонятно, где ездил, а сегодня вышел и просто решил всю игру", - заявил Мостовой.
Встреча, которая состоялась 20 августа в Москве, закончилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита". В составе победителей дублем отметился Вендел. Футболист пропустил предсезонную подготовку команды и был намерен сменить клуб, однако переговоры с "Фламенго" не привели к переходу, поэтому игрок остался в России. "Зенит" поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы, набрав десять очков. "Спартак" идет шестым с девятью баллами.
В следующем туре "Спартак" примет в Москве "Ахмат". "Зенит" проведет свою игру против одного из лидеров чемпионата — "Урала".