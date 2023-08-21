Le Parisien: форвард Мбаппе может остаться в "ПСЖ" вместо перехода в "Реал"

Французский нападающий Килиан Мбаппе может продлить контракт с парижским "ПСЖ" вместо перехода в мадридский "Реал". Об этом сообщает издание Le Parisien. У форварда нет никаких договоренностей с испанским клубом, и Мбаппе был воодушевлен активной работой клуба на трансферном рынке.

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В "ПСЖ" надеются на конструктивные переговоры о продлении контракта с футболистом. Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает в 2024 году. Форвард изначально отказался от продления соглашения до 2025 года согласно пункту в контракте, что привело к его конфликту с руководством парижской команды. 21 июля руководство "ПСЖ" исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии.

По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в "Реал" следующим летом в статусе свободного агента. 24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из "ПСЖ" в саудовский "Аль-Хиляль" несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в "ПСЖ" на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским "Реалом".