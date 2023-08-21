«Севилья» потерпела второе поражение подряд в матче чемпионата Испании

«Алавес» на своем поле победил «Севилью» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча завершилась со счетом 4:3.
В составе хозяев поля голами отметились Луис Риоха (7), Дуарте (44), Кике Гарсия (54, 59).
У гостей отличились Эрик Ламела (41) и Рафаэль Мир (90), также мяч в свои ворота забил защитник «Алавеса» Абделькадир Абкар (16).
Для «Севильи» это поражение стало вторым подряд в двух турах, «Алавес» одержал первую победу.
В следующем туре «Алавес» 28 августа сыграет в гостях с «Хетафе», а «Севилья» двумя днями ранее примет «Жирону».