Защитник «Зенита» Алип: ожидали от «Спартака» большего

«Большего ожидали от «Спартака». У них в чемпионате самая сильная атака — трио. Думали, они сейчас через фланги будут выходить из под прессинга, а «Спартак» предпочёл длинный пас и забросы. Готовились, что Бонгонда выйдет в старте. Но Медина тоже хороший игрок, знаем его по ЦСКА», — приводит слова Алипа «Матч ТВ».