Салихова похвалила Соболева за поведение после матча с «Зенитом»

Зарема Салихова , супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна , отметила поведение нападающего красно-белых Александра Соболева после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3). После встречи 26-летний россиянин заявил, что «Спартак» потерпел безвольное поражение и призвал обсудить это с партнёрами по команде и тренерским штабом.

«Мне хочется отметить Соболева за пределами поля. Александр искренне отвечает на неудобные, неприятные и провокационные вопросы журналистов, обозначает проблемы и предлагает решение, а не бросается на представителей СМИ, не грубит им», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru .

Александр Соболев в нынешнем сезоне РПЛ провёл четыре матча и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Именно он стал автором единственного гола «Спартака» (с пенальти) во встрече с «Зенитом».