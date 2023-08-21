Клаудиньо прокомментировал победу «Зенита» в матче со «Спартаком»

«Важная победа в матче со «Спартаком», которая была нам нужна. Думаю, это очень серьёзный матч. Вопросы к судейству? Я не очень люблю говорить на эту тему. Что касается пенальти, исходя из того, что я видел, думаю, это пенальти», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.