В «Альмерии» анонсировали переход Бабича в «Спартак»

Пресс-служба «Альмерии» объяснила, почему защитник испанской команды Срджан Бабич 20 августа был на стадионе «Открытие Банк Арена» на матче 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).

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«Скоро всё будет объявлено официально», — приводит заявление пресс-службы «Альмерии» «Спорт-экспресс».

18 августа стало известно, что Срджан Бабич прилетел в Москву, чтобы пройти медобследование перед переходом в «Спартак».

27-летний серб выступает за «Альмерию» с августа 2021 года. В составе испанского клуба футболист провел 75 матчей и стал автором четырёх забитых мячей. В сезоне-2021/2022 он помог «Альмерии» выйти в Ла Лигу.