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Российский арбитр Карасёв планирует посетить сбор судей УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасёв сообщил, что планирует посетить осенние сборы судей УЕФА в Швейцарии. Он получил приглашение на мероприятие.

Российский арбитр Карасев планирует посетить сбор судей УЕФА
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«Я надеюсь, что ничего не изменится, поеду. У меня есть все документы, всё нормально. Должен прилететь 2 сентября. Пока не знаю, что будет дальше.

Я съезжу на сбор, а дальше будет видно. Я получил официальное приглашение. Сказал им, что всё нормально, я готов. У меня всё на руках. Надеюсь, что ничего не изменится.

Сбор будет проходить с 3 по 6 сентября в Ньоне (Швейцария). Полечу 2 числа, прямых рейсов нет. Надо лететь заранее», — приводит слова Карасёва «Спорт-Экспресс».

В марте 2022 года в УЕФА сообщили, что российские арбитры не будут назначаться на международные матчи из-за сложностей с перелётами.