Российский арбитр Карасев планирует посетить сбор судей УЕФА

«Я надеюсь, что ничего не изменится, поеду. У меня есть все документы, всё нормально. Должен прилететь 2 сентября. Пока не знаю, что будет дальше.



Я съезжу на сбор, а дальше будет видно. Я получил официальное приглашение. Сказал им, что всё нормально, я готов. У меня всё на руках. Надеюсь, что ничего не изменится.



Сбор будет проходить с 3 по 6 сентября в Ньоне (Швейцария). Полечу 2 числа, прямых рейсов нет. Надо лететь заранее», — приводит слова Карасёва «Спорт-Экспресс».