Хохлов дал совет Захаряну, как привести болельщиков «Реала Сосьедад» в восторг

«Фанаты у «Реала Сосьедад» страстные, болеют очень классно. Но при этом довольно редко злятся, если у команды идут поражения. Хотя я помню один момент, когда мы проиграли три матча подряд с общим счётом 0:14: слетели «Реалу» ― 0:4, «Барсе» ― 0:6 и «Райо Вальекано» ― 0:3. Вот тогда фанаты приезжали на базу, вывешивали мотивационные баннеры.



Но в целом – всё на позитиве. После поражений можно спокойно гулять по городу, все, кто тебя узнают, поддержат. Атмосфера на стадионе тоже всегда супер. Последний совет Захаряну ― выучить всё-таки пару фраз на баскском языке. Тогда фанаты точно будут от него в восторге!» — сказал Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.