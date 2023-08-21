Гендир Медведев: «Зенит» мало кто может обидеть

«Всех болельщиков хочу поздравить с победой. Это была очень важная игра. Думаю, те, кто за ней наблюдал, согласятся с тем, что это была игра «Зенита»: и по контролю, и по атакам, и по ударам. Нас мало кто может обидеть.



Обошли «Спартак» в турнирной таблице? И не только «Спартак» — «Крылья Советов» тоже. Но самое важное — надо дальше двигаться вперёд, не терять очки. Следующая игра тоже будет очень сложной — с «Уралом», который на втором месте», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».