Президент РФС ответил, болеет ли за «Зенит»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не является поклонником футбольного клуба «Зенит». Напомним, функционер с марта 2008 года по май 2017 года являлся президентом петербургского клуба, по 2019 год был председателем совета директоров «Зенита». Покинуть должность в стане сине-бело-голубых он был вынужден в связи с избранием на пост президента РФС.